Менеджер сборной Швеции: Мы свяжемся с РФС после совещания УЕФА

Медиа-менеджеррассказал о том, может ли состояться товарищеский матч против

«Мы ожидаем дополнительной информации от УЕФА, совещание которой состоится завтра днем. Мы находимся в контакте с РФС и мы будем связываться после завтрашнего совещания УЕФА. Если игра состоится, журналисты, скорее всего, попадут на арену, но мы ограничим доступ в микст-зону», — приводит слова Андерссона РИА Новости.

Матч против Швеции запланирован на 28 марта.

Ранее РФС сообщил, что товарищеские матчи со шведами и сборной Молдавии (31 марта) пройдут без зрителей. 0