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    Менеджер сборной Швеции: Мы свяжемся с РФС после совещания УЕФА

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    Медиа-менеджер сборной Швеции Якоб Какембо Андерссон рассказал о том, может ли состояться товарищеский матч против сборной России.

    Сборная Швеции
    Сборная Швеции

    «Мы ожидаем дополнительной информации от УЕФА, совещание которой состоится завтра днем. Мы находимся в контакте с РФС и мы будем связываться после завтрашнего совещания УЕФА. Если игра состоится, журналисты, скорее всего, попадут на арену, но мы ограничим доступ в микст-зону», — приводит слова Андерссона РИА Новости.

    Матч против Швеции запланирован на 28 марта.

    Ранее РФС сообщил, что товарищеские матчи со шведами и сборной Молдавии (31 марта) пройдут без зрителей. 0

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