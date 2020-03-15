Влахович: Я в порядке, через 14 дней все завершится

Нападающийрассказал о том, как заболел коронавирусом.

«Я был дома и спал, а проснулся в поту и с жаром. Я померял температуру — было 37 градусов, поэтому я принял лекарства и позвонил в клуб. Жар только усилился, а к вечеру температура поднялась до 39, поэтому я поехал в больницу. Думаю, все было не настолько плохо… В любом случае я в порядке.

Теперь я могу лишь отдыхать, а через 14 дней все завершится. Мне просто нужно оставаться вдали от людей. Не видел никого из одноклубников, но думаю, они в порядке», — приводит слова Влаховича Football Italia.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 27 поединков за «Фиорентину», отличившись девятью голами и двумя ассистами. 0