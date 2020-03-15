«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород»: счет матча 2:0, обзор голов

«СКА-Хабаровск» дома переиграл «Нижний Новгород»
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На 11-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота нижегородцев, который успешно реализовал нападающий дальневосточников Константин Базелюк. В концовке встречи, на 81-й минуте, защитник Магомед Эльмурзаев упрочил преимущество хозяев в счете.
«СКА-Хабаровск» с 43 очками сохранил за собой седьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Нижний Новгород» (36) остался на 11-й позиции.
Олимп-ФНЛ 27-й тур
«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» — 2:0 (1:0)
Голы: Базелюк, 11 (пенальти), Эльмурзаев, 81