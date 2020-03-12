«Истанбул» — «Копенгаген»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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На 88-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Варела толкнул в своей штрафной Демба Ба. Одиннадцатиметровый реализовал боснийский хавбек Эдин Вишча.
Ответный матч пройдет 19 марта в Копенгагене.
Лига Европы. 1/8 финала
«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (0:0)
Гол: Вишча, 88 — с пенальти«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Алексич, Вишча (Окечукву, 90+1), Махмут Текдемир (Гульбраннсен, 85), Ирфан Кахведжи, Ба, Кривелли (Робинью, 74)«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Биель (Бартолец, 89), Стаге, Фальк, Сантос (Фишер, 82), Дарами (Кауфманн, 62)Предупреждения: Сантос, 4. Ирфан Кахведжи, 4. Кривелли, 60. Окечукву, 90+3