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    Джеррард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор

    Футбол Рейнджерс Между тем
    Главный тренер «Рейнджерс» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард резко высказался о тенденции на отмены футбольных матчей, а также на остановку турниров из-за коронавируса.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард

    «Если национальные чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, это стыд и позор для Европы и мира. Участники соревнований заслужили возможность отпраздновать свой успех. Не хочу, чтобы чемпионаты заканчивались сейчас. Если нам говорят, что единственный способ продолжать турниры — играть за закрытыми дверями, то мы будем делать это», — цитирует Джеррарда Sky Sports.

    Напомним, что из-за коронавируса остановлен все лиги. Некоторые матче Лиги Европы тоже отменены. Под угрозой срыва Евро-2020 и возможная остановка еврокубков. 0

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