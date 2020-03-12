Джеррард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший игрок «Ливерпуля»резко высказался о тенденции на отмены футбольных матчей, а также на остановку турниров из-за коронавируса.

«Если национальные чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, это стыд и позор для Европы и мира. Участники соревнований заслужили возможность отпраздновать свой успех. Не хочу, чтобы чемпионаты заканчивались сейчас. Если нам говорят, что единственный способ продолжать турниры — играть за закрытыми дверями, то мы будем делать это», — цитирует Джеррарда Sky Sports.

Напомним, что из-за коронавируса остановлен все лиги. Некоторые матче Лиги Европы тоже отменены. Под угрозой срыва Евро-2020 и возможная остановка еврокубков. 0