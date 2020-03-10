«Валенсия» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына ответный матч

«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Коклен, Васс, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес, Родриго Морено, Гамейро

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Кальдара, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес

Поединок пройдет на «Месталье» без зрителей из-за коронавируса. Первая встреча команд в Италии завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Букмекеры в этом матче не видят явного фаворита. Коэффициент на победу «Валенсии» — 2.70, на успех «Аталанты» — 2.40, на ничью — 4.00.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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