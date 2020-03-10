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    Как закончится вторая игра «Валенсии» и «Аталанты»?

    «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.71) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 10 марта 2020 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта»
    Даниэль Парехо
    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 10 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    На групповой стадии Лиги чемпионов команда из одноименного испанского города заняла первое место. За шесть игр на евроарене она набрала 11 баллов.

    В стартовом плей-офф поединке «Валенсия» на стадионе «Джузеппе Меацца» была разгромлена «Аталантой» (1:4). После этого поражения подопечные Альберта Селадеса успели принять участие в трех встречах в Примере.

    22 февраля в рамках 25 тура чемпионата Испании «летучие мыши» в Сан-Себастьяне потерпели поражение от «Реала Сосьедад» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последнем зимнем матче «Валенсия» на «Месталье» одержала верх над «Бетисом» (2:1). 6 марта оранжевые на выезде расписали мировую с «Алавесом» (1:1).

    «Аталанта»

    Итальянский клуб из города Бергамо занял второе место в Группе C. За шесть поединков эта команда сумела завоевать 7 очков в противостояниях с «Ман Сити», «Шахтером» и «Динамо» Загреб.

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  • «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.65) и ставки на исход

    • После вылета из Кубка Италии 15 января от «Фиорентины» (1:2) «Аталанта» потеряла очки в матче со СПАЛом в Серии А (1:2). Затем подопечные Джана Пьеро Гасперини разнесли в гостях «Торино» (7:0).

    Чуть позже в первенстве страны «богиня» расписала мировую с «Дженоа» (2:2), а также одержала верх над «Фиорентиной» во Флоренции (2:1). 15 февраля клуб из Бергамо победил «Рому» (2:1).

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    В первом плей-офф матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» легко справилась с «Валенсией» (4:1), а 1 марта команда Джана Пьеро Гасперини забила семь голов в ворота «Лечче» (7:2).

    Прогноз и ставки

    Победа «Валенсии» в ответной встрече оценивается в 2,91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,82, а на победу «Аталанты» — 2.38.

    На «Месталье» хозяева будут бежать отыгрываться, а у итальянцев появятся хорошие шансы на контратаки. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1,71. 0

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    «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.71) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 10 марта 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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