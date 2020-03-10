«Валенсия» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.71) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 10 марта 2020 года

В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 10 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта».

«Валенсия»

На групповой стадии Лиги чемпионов команда из одноименного испанского города заняла первое место. За шесть игр на евроарене она набрала 11 баллов.

В стартовом плей-офф поединке «Валенсия» на стадионе «Джузеппе Меацца» была разгромлена «Аталантой» (1:4). После этого поражения подопечные Альберта Селадеса успели принять участие в трех встречах в Примере.

22 февраля в рамках 25 тура чемпионата Испании «летучие мыши» в Сан-Себастьяне потерпели поражение от «Реала Сосьедад» (0:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последнем зимнем матче «Валенсия» на «Месталье» одержала верх над «Бетисом» (2:1). 6 марта оранжевые на выезде расписали мировую с «Алавесом» (1:1).

«Аталанта»

Итальянский клуб из города Бергамо занял второе место в Группе C. За шесть поединков эта команда сумела завоевать 7 очков в противостояниях с «Ман Сити», «Шахтером» и «Динамо» Загреб.

После вылета из Кубка Италии 15 января от «Фиорентины» (1:2) «Аталанта» потеряла очки в матче со СПАЛом в Серии А (1:2). Затем подопечные Джана Пьеро Гасперини разнесли в гостях «Торино» (7:0).

Чуть позже в первенстве страны «богиня» расписала мировую с «Дженоа» (2:2), а также одержала верх над «Фиорентиной» во Флоренции (2:1). 15 февраля клуб из Бергамо победил «Рому» (2:1).

В первом плей-офф матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» легко справилась с «Валенсией» (4:1), а 1 марта команда Джана Пьеро Гасперини забила семь голов в ворота «Лечче» (7:2).

Прогноз и ставки

Победа «Валенсии» в ответной встрече оценивается в 2,91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,82, а на победу «Аталанты» — 2.38.

На «Месталье» хозяева будут бежать отыгрываться, а у итальянцев появятся хорошие шансы на контратаки. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1,71. 0