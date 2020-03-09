«Ростов» — ЦСКА: счет матча 3:2, обзор голов

Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов. Впрочем, Роман Еременко не сумел перехитрить Игоря Акинфеева, который справился с 11-метровым ударом.
А вот «красно-синие» на 25-й минуте своим шансом воспользовались. Арнор Сигурдссон убежал в быструю контратаку и с правого края чужой штрафной низом поразил ближний угол.
«Ростов» отыгрался спустя семь минут, когда Еременко получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от перекладины отправил мяч за линию ворот.
В начале второго тайма случилось еще одно удаление. В этот раз Вадим Карпов нарушил правила в своей штрафной на Ивелине Попове, за что получит красную карточку. При этом Попов реализовал пенальти.
На 63-й минуте «Ростов» развил свое преимущество. Павел Мамаев получил пас на линии чужой штрафной и низом пробил с рикошетом от соперника в ближний угол ворот.
ЦСКА на 78-й минуте сократил отставание благодаря автоголу Максима Осипенко.
За четыре минуты до конца основного времени «армейцы» и вовсе могли избежать поражения, но Чалов не забил пенальти, проиграв дуэль Сергею Песьякову.
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает второе место (38 очков), а ЦСКА — пятое (35 очков). 0