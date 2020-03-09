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    ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»

    «Ростов» — ЦСКА: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2.

    Арнор Сигурдссон
    Арнор Сигурдссон

    Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов. Впрочем, Роман Еременко не сумел перехитрить Игоря Акинфеева, который справился с 11-метровым ударом.

    А вот «красно-синие» на 25-й минуте своим шансом воспользовались. Арнор Сигурдссон убежал в быструю контратаку и с правого края чужой штрафной низом поразил ближний угол.

    «Ростов» отыгрался спустя семь минут, когда Еременко получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от перекладины отправил мяч за линию ворот.

    В начале второго тайма случилось еще одно удаление. В этот раз Вадим Карпов нарушил правила в своей штрафной на Ивелине Попове, за что получит красную карточку. При этом Попов реализовал пенальти.

    На 63-й минуте «Ростов» развил свое преимущество. Павел Мамаев получил пас на линии чужой штрафной и низом пробил с рикошетом от соперника в ближний угол ворот.

    ЦСКА на 78-й минуте сократил отставание благодаря автоголу Максима Осипенко.

    За четыре минуты до конца основного времени «армейцы» и вовсе могли избежать поражения, но Чалов не забил пенальти, проиграв дуэль Сергею Песьякову.

    РПЛ. 21-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «ЦСКА» (Москва) — 3:2 (1:1)
    Голы: Сигурдссон, 25 (0:1). Еременко, 31 (1:1). И.Попов, 53 — с пенальти (2:1). Мамаев, 63 (3:1). Осипенко, 77 — в свои ворота (3:2)Нереализованные пенальти: Еременко, 21 (вратарь), Чалов, 86 (вратарь)«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Чистяков (Саплинов, 13), Чернов, Еременко, И.Попов, Глебов (Мамаев, 58), Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков, 90+3)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Щенников, Влашич (Дзагоев, 78), Ахметов, Бистрович (Кучаев, 64), Обляков (Чалов, 73), СигурдссонПредупреждения: Глебов, 17. Мариу Фернандес, 51. Обляков, 57. Мамаев, 64. Зайнутдинов, 69. Дивеев, 74. Чернов, 77. Саплинов, 83. И.Попов, 88. Щенников, 89. Сигурдссон, 90+7Удаления: Ахметов, 20 (фол последней надежды). Карпов, 51 (фол последней надежды)

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает второе место (38 очков), а ЦСКА — пятое (35 очков). 0

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