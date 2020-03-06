Ле Таллек рассказал о процессе получения российского гражданства

Полузащитник «Монпелье»рассказал о ходе получения российского гражданства.

«Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона.

Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня в сборной Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат.

Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства — российское и французское.

По-русски могу чуть-чуть общаться. Учу язык каждый день. Для того, чтобы проявить себя, нужно понимать язык, а я могу понимать», — цитирует Ле Таллека «Р-Спорт». 0