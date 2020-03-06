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    Ле Таллек рассказал о процессе получения российского гражданства

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    Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал о ходе получения российского гражданства.

    Дамьен Ле Таллек
    Дамьен Ле Таллек

    «Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона.

    Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня в сборной Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат.

    Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

    Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства — российское и французское.

    По-русски могу чуть-чуть общаться. Учу язык каждый день. Для того, чтобы проявить себя, нужно понимать язык, а я могу понимать», — цитирует Ле Таллека «Р-Спорт». 0

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