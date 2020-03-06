Брат футболиста «Ливерпуля» и еще восемь человек погибли в ДТП

Девять человек, в том числе брат футболиста «Ливерпуля»Альмами Кейта, погибли в результате ДТП, сообщает AS.

Инцидент с автобусом футбольной команды «Этуаль дю Гине» случился в Гвинее.

Игроки команды направлялись в Канкан на матч второго дивизиона чемпионата Гвинеи по футболу против клуба «Карфамориа». Водитель клубного автобуса превысил скорость и врезался в дерево.

Еще 18 человек получили повреждения различной тяжести, многие с серьезными травмами доставлены в больницу.

«Мои соболезнования команде "Этуаль дю Гине" и всему гвинейскому футболу. Пусть души погибших покоятся с миром. Какая печаль», — написал Наби Кейта на своей странице в Instagram. 0