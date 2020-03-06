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    Брат футболиста «Ливерпуля» и еще восемь человек погибли в ДТП

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    Девять человек, в том числе брат футболиста «Ливерпуля» Наби Кейта Альмами Кейта, погибли в результате ДТП, сообщает AS.

    Наби Кейта
    Наби Кейта

    Инцидент с автобусом футбольной команды «Этуаль дю Гине» случился в Гвинее.

    Игроки команды направлялись в Канкан на матч второго дивизиона чемпионата Гвинеи по футболу против клуба «Карфамориа». Водитель клубного автобуса превысил скорость и врезался в дерево.

    Еще 18 человек получили повреждения различной тяжести, многие с серьезными травмами доставлены в больницу.

    «Мои соболезнования команде "Этуаль дю Гине" и всему гвинейскому футболу. Пусть души погибших покоятся с миром. Какая печаль», — написал Наби Кейта на своей странице в Instagram. 0

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