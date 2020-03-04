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    Кейн: Я однозначно сыграю на Евро-2020

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    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, когда восстановится после травмы.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Напомним, что форвард получил разрыв мышцы задней поверхности бедра 1 января в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1).

    «Я уверен в том, что однозначно сыграю на чемпионате Европы. Если к этому времени не произойдет что-нибудь очень серьезное, я буду там.

    Я все еще не вернулся к тренировкам с первой командой, но упорно работаю в тренажерном зале и становлюсь сильнее. Через несколько недель я снова буду играть.

    Не хочу делать прогноз, к какой игре я вернусь. Но это должно произойти в начале или середине апреля», — сказал Кейн Evening Standard.

    Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что англичанин опережает график восстановления от травмы.

    Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. 0

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