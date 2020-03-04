«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»: счет 2:3, обзор голов

В матче Кубка Англииобыграл на выездесо счетом 1:3. Уже после первого тайма гости вели 0:2.

Дубль на счету Альмирона. Футболист забил на 33 и 46 минутах. Сен-Максимен увеличил отрыв на 47 минуте второго тайма.

Хозяева «размочили» счет на 74 минуте. Это сделал Мэтт Филлипс. На 93 минуте интригу возобновил Зохоре.