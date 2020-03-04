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    «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич» в матче Кубка Англии

    «Вест Бромвич» — «Ньюкасл»: счет 2:3, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ньюкасл Вест Бромвич
    В матче Кубка Англии «Ньюкасл» обыграл на выезде «Вест Бромвич» со счетом 1:3. Уже после первого тайма гости вели 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль на счету Альмирона. Футболист забил на 33 и 46 минутах. Сен-Максимен увеличил отрыв на 47 минуте второго тайма.

    Хозяева «размочили» счет на 74 минуте. Это сделал Мэтт Филлипс. На 93 минуте интригу возобновил Зохоре.

    Кубок Англии. 1/8
    «Вест Бромвич» — «Ньюкасл» — 2:3
    Голы: 0:1 — 33 Альмирон, 0:2 — 45 Альмирон, 0:3 — 47 Лазаро, 1:3 — 74 Филлипс, 2:3 — 90 Зохоре«Вест Бромвич»: Бонд, О`Ши, Бартли, Гиббс, Ферлонг, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67)«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселс, Роуз, Лонгстафф, Лазаро (Лежен, 90), Бенталеб, Сен-Максимен (Гэйл, 80), Альмирон (Шелви, 71), ЖоэлинтонПредупреждения: Роуз (43), Бенталеб (63), Дарлоу (78)
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