«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»: счет 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
«Ньюкасл»
Дубль на счету Альмирона. Футболист забил на 33 и 46 минутах. Сен-Максимен увеличил отрыв на 47 минуте второго тайма.
Хозяева «размочили» счет на 74 минуте. Это сделал Мэтт Филлипс. На 93 минуте интригу возобновил Зохоре.
Кубок Англии. 1/8
«Вест Бромвич» — «Ньюкасл» — 2:3
Голы: 0:1 — 33 Альмирон, 0:2 — 45 Альмирон, 0:3 — 47 Лазаро, 1:3 — 74 Филлипс, 2:3 — 90 Зохоре«Вест Бромвич»: Бонд, О`Ши, Бартли, Гиббс, Ферлонг, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67)«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселс, Роуз, Лонгстафф, Лазаро (Лежен, 90), Бенталеб, Сен-Максимен (Гэйл, 80), Альмирон (Шелви, 71), ЖоэлинтонПредупреждения: Роуз (43), Бенталеб (63), Дарлоу (78)