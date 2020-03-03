Тухель: Неймар стал спокойнее

Главный тренерв преддверии матча 1/2 финала Кубка Франции с «Лионом» высказался о нападающем

«Неймар стал спокойнее. Он провёл хороший матч с „Бордо“, но, к сожалению, получил красную карточку. Это было не очень хорошо, но ничего уже не исправишь. У меня такое ощущение, что теперь он стал спокойнее.

Он готовится к следующей игре, он настроен на борьбу, а это необходимо команде. Я счастлив, что он с нами. Думаю, Неймар стал увереннее в себе и обрел свой ритм», — цитирует Тухеля FOX Sports.

Матч 1/2 финала Кубка Франции «Лион» — «Пари Сен-Жермен» состоится 4 марта на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 23:10 мск. 0