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    Тухель: Неймар стал спокойнее

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 1/2 финала Кубка Франции с «Лионом» высказался о нападающем Неймаре.

    Неймар
    Неймар

    «Неймар стал спокойнее. Он провёл хороший матч с „Бордо“, но, к сожалению, получил красную карточку. Это было не очень хорошо, но ничего уже не исправишь. У меня такое ощущение, что теперь он стал спокойнее.

    Он готовится к следующей игре, он настроен на борьбу, а это необходимо команде. Я счастлив, что он с нами. Думаю, Неймар стал увереннее в себе и обрел свой ритм», — цитирует Тухеля FOX Sports.

    Матч 1/2 финала Кубка Франции «Лион» — «Пари Сен-Жермен» состоится 4 марта на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 23:10 мск. 0

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