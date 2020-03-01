«Сочи» — «Арсенал»: счет 1:2, обзор голов

Евгений Луценко
«Арсенал»
Для хозяев это очередной безвыигрышный матч. Команда пропустила на 5 минуте матча. Сергей Ткачев отдал на Евгения Луценко.
Александр Кокорин счет сравнял на 64 минуте. Однако на 96 минуте встречи Луценко оформил дубль и вырвал победу для гостей.
«Арсенал» на 6 месте с 28 очками. «Сочи» по-прежнему последний. На счету хозяев 15 очков.
РПЛ. 20 тур
«Сочи» — «Арсенал» — 1:2
Голы: 0:1 — 5 Луценко, 1:1 — 64 Кокорин, 1:2 — 90 Луценко«Сочи»: Джанаев, Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Бурмистров (Полоз, 79), Нобоа, Калугин, Мостовой, Заика (Маргасов, 79), Кокорин«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Альварес, Бауэр, Григалава, Костадинов, Лесовой (Кангва, 86), Ткачев (Ломовицкий, 81), Чаушич, Беляев, ЛуценкоПредупреждения: Бурмистров (28), Заика (51), Костадинов (74), Левашов (90)