«Зенит» — «Локомотив»: счет матча 0:0

Питерскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что на 25-й минуте матча был удален наставник московского клуба Юрий Семин, который получил две желтые карточки за эмоциональные претензии к судейству.

Уже в добавленное время Алексей Миранчук не реализовал выход один на один.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками, москвичи занимают пятое место с 35 баллами — столько же у «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».