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    «Зенит» разошелся миром с «Локо», Семин получил красную карточку

    «Зенит» — «Локомотив»: счет матча 0:0

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    Питерский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

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    Отметим, что на 25-й минуте матча был удален наставник московского клуба Юрий Семин, который получил две желтые карточки за эмоциональные претензии к судейству.

    Уже в добавленное время Алексей Миранчук не реализовал выход один на один.

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками, москвичи занимают пятое место с 35 баллами — столько же у «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».

    РПЛ. 20-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 0:0
    «Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Кузяев, 88), Барриос, Оздоев, Ерохин (Жирков, 77), Малком, Дриусси (Азмун, 69)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Эдер (Жемалетдинов, 76)Предупреждения: Хеведес, 14. Гильерме, 32. Иванович, 69. Ракицкий, 71. Оздоев, 74
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