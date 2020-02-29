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    Овчинников указал на слишком медленную игру ЦСКА

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    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча с «Уралом» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    Овчинников руководил командой в связи с дисквалификацией Виктора Гончаренко.

    «В первом тайме имели территориальное преимущество, но создали немного моментов. "Урал" оборонялся всей командой, а мы играли чуть медленно, надо было действовать быстрее. Пропустили необязательный гол. Хорошо, что забили в концовке, ничья лучше, чем поражение. Могли сыграть лучше.

    У нас очень специфичный чемпионат. Много команд играют чисто от обороны, стоят сзади в надеждах на контратаку. На сборах все команды играют в атаку, там много свободных зон, легче создавать моменты и забивать голы. Мы не перестроились к нашим реалиям. Если бы забили первыми, возможно, результат был бы положительным. Но сложилось так, как сложилось.

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    • Илья Шкурин дебютировал в официальном матче. У него было не так много времени, чтобы проявить себя во всей красе. Но он сыграл активно, остро. Он может играть лучше, забивать голы», — приводит слова Овчинникова официальный сайт ЦСКА. 0

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