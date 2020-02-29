Овчинников указал на слишком медленную игру ЦСКА

Тренер ЦСКАпрокомментировал результат матча с «Уралом» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

Овчинников руководил командой в связи с дисквалификацией Виктора Гончаренко.

«В первом тайме имели территориальное преимущество, но создали немного моментов. "Урал" оборонялся всей командой, а мы играли чуть медленно, надо было действовать быстрее. Пропустили необязательный гол. Хорошо, что забили в концовке, ничья лучше, чем поражение. Могли сыграть лучше.

У нас очень специфичный чемпионат. Много команд играют чисто от обороны, стоят сзади в надеждах на контратаку. На сборах все команды играют в атаку, там много свободных зон, легче создавать моменты и забивать голы. Мы не перестроились к нашим реалиям. Если бы забили первыми, возможно, результат был бы положительным. Но сложилось так, как сложилось.

Илья Шкурин дебютировал в официальном матче. У него было не так много времени, чтобы проявить себя во всей красе. Но он сыграл активно, остро. Он может играть лучше, забивать голы», — приводит слова Овчинникова официальный сайт ЦСКА. 0