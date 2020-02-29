ЦСКА — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
ПФК ЦСКА
Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:1.
«Шмели» вышли вперед на 72-й минуте. Денис Кулаков навесил с правого фланга в штрафную, Эрик Бикфалви нанес хлесткий удар в касание, с которым Игорь Акинфеев.
«Армейцы» отыгрались в компенсированное время второго тайма. Кристиян Бистрович навесил в штрафную, Марио Фернандес грудью скинул мяч сам себе и слета классно пробил в ближний верхний угол.
РПЛ. 20-й тур
ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Бикфалви, 72 (0:1). Мариу Фернандес, 90+1 (1:1)ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 67), Дзагоев (Шкурин, 74), Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 80), Чалов«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Вилюш, Золотов, Кухарчик, Бумаль, Бикфалви, Егорычев, Димитров (Аугустыняк, 73), Панюков (Погребняк, 79)Предупреждения: Поляков, 14. Бикфалви, 53
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает второе место (35 очков), а «Урал» — шестое (25 очков). 0