Инфантино не исключил матчи Евро-2020 при пустых трибунах

Президент ФИФАотметил, что в вопросе эпидемии коронавируса необходимо следовать инструкциям властей, но при необходимости матчи могут проходить при закрытых трибунах.

В марте пройдут стыковые матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года, а также товарищеские встречи.

Напомним, что шесть матчей серии А пройдут при пустых трибунах. В Швейцарии принято решение о переносе всех матчей 24-го тура на неопределенный срок.

«Сейчас нельзя ничего исключать. Надеюсь, что нам не придется следовать этим путем (играть при закрытых трибунах).

Однако нельзя недооценивать распространение вируса и говорить, что ничего страшного нет. Но и нельзя реагировать слишком остро и паниковать.

Нужно следовать инструкциям властей», — цитирует Инфантино «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AP. 0