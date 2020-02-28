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    Инфантино не исключил матчи Евро-2020 при пустых трибунах

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что в вопросе эпидемии коронавируса необходимо следовать инструкциям властей, но при необходимости матчи могут проходить при закрытых трибунах.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    В марте пройдут стыковые матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года, а также товарищеские встречи.

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    • Напомним, что шесть матчей серии А пройдут при пустых трибунах. В Швейцарии принято решение о переносе всех матчей 24-го тура на неопределенный срок.

    «Сейчас нельзя ничего исключать. Надеюсь, что нам не придется следовать этим путем (играть при закрытых трибунах).

    Однако нельзя недооценивать распространение вируса и говорить, что ничего страшного нет. Но и нельзя реагировать слишком остро и паниковать.

    Нужно следовать инструкциям властей», — цитирует Инфантино «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AP. 0

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