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    «Башакшехир» в овертайме вырвал путевку в 1/8 Лиги Европы

    «Башакшехир» — «Спортинг»: счет 4:1 От, обзор голов

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    В домашнем матче 1/16 Лиги Европы «Башакшехир» вырвал победу у «Спортинга» и добыл путевку в 1/8 финала (4:1 ОТ).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В первом матче «Спортинг» выиграл 3:1. Основное время в этот раз завершилось со счетом 3:1 в пользу турецкого клуба.

    В овертайме «Башакшехир» забил один мяч. Победу команде подарил Эдин Вишча, который точно реализовал пенальти.

    Лига Европы. 1/16
    «Башакшехир» — «Спортинг» — 4:1 ОТ
    Голы: 1:0 — 31 Шкртел, 2:0 — 45 Алексич, 2:1 — 68 Вьетто, 3:1 — 90 Вишча«Башакшехир»: Гюнок, Епуряну, Клиши, Шкртел, Кайсара, Кахведжи (Робиньо, 89), Алексич, Вишча, Окечукву (Озджан, 77), Элиа (Гульбрандсен, 85), Ба«Спортинг»: Луиш Машимиану, Ристовски, Коатес, Илори, Акунья, Вендел (Эдуардо Энрике, 90), Жоване Кабрал (Думбия, 73), Батталья, Болази (Плата, 60), Шпорар, ВьеттоПредупреждения: Вендел (34), Алексич (37), Вьетто (42), Клиши (71), Епуряну (74), Кахведжи (81)
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