«Башакшехир» — «Спортинг»: счет 4:1 От, обзор голов

В домашнем матче 1/16 Лиги Европывырвал победу уи добыл путевку в 1/8 финала (4:1 ОТ).

В первом матче «Спортинг» выиграл 3:1. Основное время в этот раз завершилось со счетом 3:1 в пользу турецкого клуба.

В овертайме «Башакшехир» забил один мяч. Победу команде подарил Эдин Вишча, который точно реализовал пенальти.