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    «Рейнджерс» вышел в 1/8 финала

    «Брага» — «Рейнджерс»: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Лига Европы Брага Рейнджерс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В ответном матче 1/16 Лиги Европы «Рейнджерс» выиграл на выезде у «Браги» 0:1, обыграв соперника второй раз подряд.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард

    Прошлая встреча закончилась со счетом 3:2. В этот раз команды обошлись малым количеством голов. Единственный мяч был забит на 61 минуте. Янис Хаджи выдал пас на ход Райану Кенту. Тот убежал вперед на встречу с вратарем. зайдя в штрафную, он пробил в нижний дальний угол.

    В первом тайме коллектив из Глазго мог забить с пенальти, но Хаджи не реализовал его.

    Лига Европы. 1/16
    «Брага» — «Рейнджерс» — 0:1
    Гол: 0:1 — 61 Кент«Брага»: Матеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78)Предупреждения: Карму (47), Камбери (73), Эшгайю (89), Абель Руис (90)
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