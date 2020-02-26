«Брага» — «Рейнджерс»: счет 0:1, обзор гола

Стивен Джеррард
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Прошлая встреча закончилась со счетом 3:2. В этот раз команды обошлись малым количеством голов. Единственный мяч был забит на 61 минуте. Янис Хаджи выдал пас на ход Райану Кенту. Тот убежал вперед на встречу с вратарем. зайдя в штрафную, он пробил в нижний дальний угол.
В первом тайме коллектив из Глазго мог забить с пенальти, но Хаджи не реализовал его.
Лига Европы. 1/16
«Брага» — «Рейнджерс» — 0:1
Гол: 0:1 — 61 Кент«Брага»: Матеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78)Предупреждения: Карму (47), Камбери (73), Эшгайю (89), Абель Руис (90)