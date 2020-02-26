«Брага» — «Рейнджерс»: счет 0:1, обзор гола

В ответном матче 1/16 Лиги Европывыиграл на выезде у0:1, обыграв соперника второй раз подряд.

Прошлая встреча закончилась со счетом 3:2. В этот раз команды обошлись малым количеством голов. Единственный мяч был забит на 61 минуте. Янис Хаджи выдал пас на ход Райану Кенту. Тот убежал вперед на встречу с вратарем. зайдя в штрафную, он пробил в нижний дальний угол.

В первом тайме коллектив из Глазго мог забить с пенальти, но Хаджи не реализовал его.