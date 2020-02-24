«Пари Сен-Жермен» — «Бордо»: счет матча 4:3, обзор голов

в домашнем матче 26-го тура французской Лиги 1 одолел— 4:3.

Счет на 19-й минуте открыли гости благодаря точному удару корейского форварда Хвана Ый Чо.

Спустя семь минут Эдинсон Кавани восстановил паритет. А в компенсированное время второго тайма Маркиньос принес парижанам минимальный перевес. Впрочем, еще до перерыва Пабло вновь сделал счет равным.

На 63-й минуте Маркиньос оформил дубль, а Килиан Мбаппе на 69-й минуте развил успех команды Томаса Тухеля.

Рубен Пардо на 83-й минуте возродил интригу. Однако на большее «жирондинцев» не хватило.

Незадолго до финального свистка вторую желтую карточку получил Неймар.

В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (65 очков), а «Бордо» — 12-е (35 очков). 0