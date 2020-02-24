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    «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» забили семь голов на двоих

    «Пари Сен-Жермен» — «Бордо»: счет матча 4:3, обзор голов

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    «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 26-го тура французской Лиги 1 одолел «Бордо» — 4:3.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Счет на 19-й минуте открыли гости благодаря точному удару корейского форварда Хвана Ый Чо.

    Спустя семь минут Эдинсон Кавани восстановил паритет. А в компенсированное время второго тайма Маркиньос принес парижанам минимальный перевес. Впрочем, еще до перерыва Пабло вновь сделал счет равным.

    На 63-й минуте Маркиньос оформил дубль, а Килиан Мбаппе на 69-й минуте развил успех команды Томаса Тухеля.

    Рубен Пардо на 83-й минуте возродил интригу. Однако на большее «жирондинцев» не хватило.

    Незадолго до финального свистка вторую желтую карточку получил Неймар.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (65 очков), а «Бордо» — 12-е (35 очков). 0

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