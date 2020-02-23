«Рома» — «Лечче»: счет 4:0, обзор голов

В матче 25 тура итальянской Серии Ас разгромным счетом обыграла(4:0).

Уже после первого тайма «джаллоросси» вели в счете 2:0. Первым забил Дженгиз Ундер на 13 минуте. На 37 минуте голом отличился Генрих Мхитарян, ассистировал ему Эдин Джеко.

На 69 минуте сам Эдин Джеко забил третий мяч своей команды. За 10 минут до конца матча Александр Коларов довел дело до разгрома.

«Рома» набрала 42 очка и занимает 5 место. «Лечче» на 16 месте. У гостей 25 очков и отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта.