«Рома» — «Лечче»: счет 4:0, обзор голов

Футболисты «Ромы»
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Уже после первого тайма «джаллоросси» вели в счете 2:0. Первым забил Дженгиз Ундер на 13 минуте. На 37 минуте голом отличился Генрих Мхитарян, ассистировал ему Эдин Джеко.
На 69 минуте сам Эдин Джеко забил третий мяч своей команды. За 10 минут до конца матча Александр Коларов довел дело до разгрома.
«Рома» набрала 42 очка и занимает 5 место. «Лечче» на 16 месте. У гостей 25 очков и отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта.
Серия А. 25 тур
«Рома» — «Лечче» — 4:0
Голы: 1:0 — 13 Ундер, 2:0 — 37 Мхитарян, 3:0 — 69 Джеко, 4:0 — 80 КоларовРома: Лопес, Коларов, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес, Ундер (Карлес Перес, 61), Пеллегрини (Клюйверт, 46), Кристанте, Верету, Мхитарян, Джеко (Калинич, 82)Лечче: Вигорито, Лучони, Кальдерони, Донати (Меккарьелло, 83), Россеттини, Петриччоне (Шахов, 46), Манкозу, Маер (Тахцидис, 66), Барак, Дейола, ЛападулаПредупреждения: Манчини (49)