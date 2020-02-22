«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: счет 3:0, обзор голов

В 25 туре Примерына своем поле уверенно разобрался с(3:0).

Уже после первого тайма хозяева вели в счету 2:0. Сначала забил Микель Марино в дебюте матча. В концовке первой половины отметился Начо Монреаль.

На 48 минуте Аднан Янузай выдал шедевральный удар. Футболист пробил примерно с 20 метров в дальнюю «девять».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Королевский клуб» вышел в зону Лиги чемпионов и набрал 40 очков. «Валенсия» уже восьмая. У «бэтменов» на два пункта меньше.