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    «Реал Сосьедад» «всухую» разгромил «Валенсию»

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: счет 3:0, обзор голов

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    В 25 туре Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле уверенно разобрался с «Валенсией» (3:0).

    Футболисты «Реал Сосьедада»
    Футболисты «Реал Сосьедада»

    Уже после первого тайма хозяева вели в счету 2:0. Сначала забил Микель Марино в дебюте матча. В концовке первой половины отметился Начо Монреаль.

    На 48 минуте Аднан Янузай выдал шедевральный удар. Футболист пробил примерно с 20 метров в дальнюю «девять».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Королевский клуб» вышел в зону Лиги чемпионов и набрал 40 очков. «Валенсия» уже восьмая. У «бэтменов» на два пункта меньше.

    Примера. 25 тур
    «Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 3:0
    Голы: 1:0 — 12 Мерино, 2:0 — 45 Монреаль, 3:0 — 48 Янузай«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Элустондо, Эдегор, Субельдия, Мерино, Янузай (Виллиан Жозе, 72), Ойарсабаль (Муньос, 89), Исак (Сангальи, 84)«Валенсия»: Доменек, Диакаби, Коста, Мангаля (Гильямон, 46), Васс, Парехо, Солер (Ли Кан Ин, 64), Кондогбиа, Ферран Торрес (Собрино, 80), Черышев, ГамейроПредупреждения: Мерино (38), Коста (88)
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