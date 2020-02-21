«Рома» — «Гент»: счет 1:0, обзор гола

Карлос Перес
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Победный мяч забил Карлес Перес с передачи Эдина Джеко. Босниец сделал проникающий пас между защитников и вывел нападающего один на один с вратарем.
Лига Европы. 1/16 финала
«Рома» — «Гент» — 1:0
Голы: 1:0 — 13 Карлес Перес«Рома»: Лопес, Фасио, Спинаццола (Сантон, 69), Коларов, Смоллинг, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко«Гент»: Камински, Мохаммади, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Пластун, Оджиджа-Офоэ, Безус (Чакветадзе, 74), Овусу, Кумс (Маррех, 90), Депуатр, ДэвидПредупреждения: Безус (35), Смоллинг (65)