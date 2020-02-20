Бартомеу: Брэйтуэйт — это игрок, который компенсирует потерю Дембеле

Президент «Барселоны»прокомментировал переход нападающегоиз

Напомним, что Королевская федерация футбола Испании разрешила «Барселоне» приобрести одного игрока вне трансферного окна в связи с травмой Усмана Дембеле.

«Мартин присоединился к нам, чтобы восполнить потерю игрока, который выбыл на долгий срок. Мы хотим подбодрить Усмана Дембеле, через несколько месяцев он будет с нами.

Мы анализировали его игру вместе с техническим штабом, который возглавляет Эрик Абидаль, и мы поняли, что Мартин — это лучший вариант для нас.

Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами до конца чемпионата. Я счастлив за партнеров и надеюсь увидеть его на поле как можно скорее.

Надеюсь, что он принесет нам многое. Недавно мы уже видели, как хорошо он играет», — сказал Бартомеу Mundo Deportivo. 0