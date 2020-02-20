ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Бартомеу: Брэйтуэйт — это игрок, который компенсирует потерю Дембеле

    Футбол Барселона Леганес Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал переход нападающего Мартина Брэйтуэйта из «Леганеса».

    Жозеп Бартомеу
    Жозеп Бартомеу

    Напомним, что Королевская федерация футбола Испании разрешила «Барселоне» приобрести одного игрока вне трансферного окна в связи с травмой Усмана Дембеле.

    «Мартин присоединился к нам, чтобы восполнить потерю игрока, который выбыл на долгий срок. Мы хотим подбодрить Усмана Дембеле, через несколько месяцев он будет с нами.

    Мы анализировали его игру вместе с техническим штабом, который возглавляет Эрик Абидаль, и мы поняли, что Мартин — это лучший вариант для нас.

    Я очень счастлив, что игрок с таким характером будет с нами до конца чемпионата. Я счастлив за партнеров и надеюсь увидеть его на поле как можно скорее.

    Надеюсь, что он принесет нам многое. Недавно мы уже видели, как хорошо он играет», — сказал Бартомеу Mundo Deportivo. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
  • 17/02/2020 в 21:08
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Падерборн»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 20:46
    • «Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»
  • 20:37
    • Тадич, Зиеш и Бабел сыграют с первых минут
  • 20:22
    • «Брюгге» и «Ман Юнайтед» объявили стартовые составы
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 00:24
    • Сульшер: Это была игра в непростых условиях
  • 00:16
    • Конте: Эриксен хорошо справился, но он может играть намного, намного лучше
  • 23:56
    • Каштру: «Шахтер» доминировал, держал мяч, создавал моменты
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 00:230
  • 20:13
    • Эриксен, Санчес и Мартинес в старте на матч с «Лудогорцем»
  • 19:35
    • «Автомобилист» дома обыграл «Сибирь»
  • 19:19
    • Драчев назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету в Антхольце
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Коламбус — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие