УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов

учредил новую награду — она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала.

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После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей.

Как говорится в заявлении, определять лучших в каждом матче будут технические наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах.

В ближайших поединках это будут главные тренеры сборной Англии Гарет Саутгейт, сборной Бельгии Роберто Мартинес, женской сборной Англии Фил Невилл, бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник «Реала» Айтор Каранка и другие эксперты. 0