УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов

Награда сделана в форме мяча
uefa.com
После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей.
Как говорится в заявлении, определять лучших в каждом матче будут технические наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах.
В ближайших поединках это будут главные тренеры сборной Англии Гарет Саутгейт, сборной Бельгии Роберто Мартинес, женской сборной Англии Фил Невилл, бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник «Реала» Айтор Каранка и другие эксперты. 0