ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» с трудом победила «Хетафе»На правильном пути, но с проблемным Месси. «Барселона» победила «Хетафе»
  • 11:08
    • «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года
  • 09:25
    • Василевский обновил свой рекорд в «Тампе»
  • 07:38
    • Почеттино и Роджерс могут сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
  • 00:38
    • «Аталанта» нанесла поражение «Роме»
  • 00:22
    • Кулижников вслед за Ворониной обновил мировой рекорд на ЧМ
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года

    Футбол Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Между тем Скандалы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Манчестер Сити» может лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за нарушения финансового fair play, информирует Daily Mail.

    «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года
    «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года

    Напомним, УЕФА на два сезона отстранил «горожан» от участия в еврокубках из-за завышения доходов в период с 2012 по 2016 год, а также обязал клуб заплатить штраф в 30 миллионов евро.

    Если Премьер-лига решит выдвинуть свои обвинения, то с «Сити» могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 «Ливерпуль» со Стивеном Джеррардом в составе.

    Ранее СМИ сообщали, что в Премьер-лиге рассматривают вариант с понижением клуба в четвертый дивизион. Также отмечалось, что игроки «горожан» могут покинуть команду из-за двухлетнего отстранения.

    «Манчестер Сити» имеет право обжаловать решение УЕФА в спортивном арбитражном суде (CAS). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
  • Вчера в 22:18
    •
  • Прогноз
  • «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
  • 1.95
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» без боя не отдаст лидерство
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лилль» — «Марсель»: как сыграют лидеры Лиги 1?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 00:570
  • 11:56
    • Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
  • 11:39
    • Кокорин просил у «Зенита» старые условия контракта
  • 11:24
    • «Ротор» подписал воспитанника «Спартака»
    Джейми Варди Футбол «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшиеVAR помог «Лестеру» избежать гостевого поражения, но и добыть победу команде не удалось Вчера в 13:040
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 09:55
    • «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
  • 09:39
    • Бывший нападающий ПСЖ и «Ливерпуля» стал игроком «Жальгириса»
  • 08:10
    • Клопп: Матч с «Норвичем» был сложный по разным причинам
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:030
  • 07:54
    • Хакеры взломали Twitter «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара
  • 07:22
    • «Валенсия» планирует продлить контракт с хавбеком
  • 07:07
    • Алисон — первый вратарь сезона АПЛ с десятью сухими матчами
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Леганес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие