«Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года

может лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за нарушения финансового fair play, информирует Daily Mail.

Напомним, УЕФА на два сезона отстранил «горожан» от участия в еврокубках из-за завышения доходов в период с 2012 по 2016 год, а также обязал клуб заплатить штраф в 30 миллионов евро.

Если Премьер-лига решит выдвинуть свои обвинения, то с «Сити» могут снять очки задним числом и, таким образом, сделать чемпионом сезона 2013/14 «Ливерпуль» со Стивеном Джеррардом в составе.

Ранее СМИ сообщали, что в Премьер-лиге рассматривают вариант с понижением клуба в четвертый дивизион. Также отмечалось, что игроки «горожан» могут покинуть команду из-за двухлетнего отстранения.

«Манчестер Сити» имеет право обжаловать решение УЕФА в спортивном арбитражном суде (CAS). 0