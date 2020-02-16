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    Клопп: Матч с «Норвичем» был сложный по разным причинам

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал непростую победу над «Норвичем» (1:0) в 26-м туре АПЛ.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Это был сложный матч по разным причинам. Ветер, организация соперника и то, как мы сыграли в первом тайме. Все это сделало сложной игру.

    Расстояние между линиями было слишком большим, мы слишком рано переходили на длинные передачи. Это совсем не так, как мы планировали. В нашем исполнении не было контрпрессинга.

    Выход Фабиньо был важен для организации. Мане был свеж, и он помог нам выиграть игру», — передает слова Клоппа Sky Sports.

    «Ливерпуль» с 76 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 18 баллами находится на последней строчке. 0

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