Клопп: Матч с «Норвичем» был сложный по разным причинам

Главный тренерпрокомментировал непростую победу над(1:0) в 26-м туре АПЛ.

«Это был сложный матч по разным причинам. Ветер, организация соперника и то, как мы сыграли в первом тайме. Все это сделало сложной игру.

Расстояние между линиями было слишком большим, мы слишком рано переходили на длинные передачи. Это совсем не так, как мы планировали. В нашем исполнении не было контрпрессинга.

Выход Фабиньо был важен для организации. Мане был свеж, и он помог нам выиграть игру», — передает слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» с 76 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 18 баллами находится на последней строчке. 0