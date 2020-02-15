СМИ: «Манчестер Сити» могут наказать снятием очков в АПЛ

может применить санкции кпосле решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

С «Ман Сити» могут снять очки в Премьер-лиге, поскольку серьезные нарушения ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны, сообщает The Independent.

Любой клуб должен предоставить правдивую информацию для получения лицензии Премьер-лиги, и эта информация должна соответствовать той, которая отправляется в УЕФА.

Комитеты АПЛ, по данным издания, уже обсуждали потенциальные санкции для «Ман Сити», и снятие очков считается весьма вероятным.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовал на 30 миллионов евро. Клуб намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если «горожане» проиграют апелляцию, на участие в Лиге чемпионов-2020/21, вероятно, сможет претендовать команда, занявшая пятое место в этом сезоне Премьер-лиги.

На данный момент 5-ю строчку занимает «Шеффилд Юнайтед» с 39 очками. 0