УЕФА и КОНМЕБОЛ готовят новый турнир с участием финалистов Евро и Кубка Америки

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вместе работают над созданием нового турнира для национальных сборных, сообщает бразильский телеканал Globo Esporte.

По данным источника, в соревновании будут участвовать четыре команды — по две от Европы и от Южной Америки.

Право на участие в первом розыгрыше получат победитель и финалист Евро-2020, а также победитель и финалист Кубка Америки 2020 года.

Команды проведут по одной игре с представителями другого континента. При этом друг с другом европейцы и южноамериканцы не сыграют. Таким образом, всего в программе совместного турнира будет четыре матча.

Планируется провести эти встречи в Европе на двух стадионах, чтобы сократить расходы как для команд, так и для болельщиков.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля нынешнего года.

В эти же сроки Колумбия и Аргентина примут 47-й розыгрыш Кубка Америки, в котором кроме 10 южноамериканских команд примут участие сборные Катара и Австралии. 0