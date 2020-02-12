ФСБ проводит обыски в офисе «Енисея»

Региональное управление Федеральной службы безопасности РФ изучает финансовые документы красноярского сообщает ТАСС со ссылкой на минспорта региона.

«ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы. Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет», — сказали в министерстве.

Напомним, в ноябре 2019 года пост директора клуба покинул Денис Рубцов. Сейчас эту должность занимает Алексей Ивахов.

В конце января губернатор Красноярского края Александр Усс выразил недовольство уровнем зарплат в «Енисее», который после 25 туров идет в зоне вылета ФНЛ, занимая 17-е место. 0