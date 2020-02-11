Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе «Спартака»скончался на 78-м году жизни после обширного инфаркта.

Об этом изданию «Риа Новости» сообщил бывший игрок красно-белых Александр Мирзоян.

Ранее Рейнгольд был госпитализирован из-за проблем с сердцем во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков красно-белых 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» на позиции крайнего нападающего и полузащитника с 1960 по 1967 годы.

Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник». 0