«Рома» — «Болонья»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Риккардо Орсолини и Муса Барроу (дубль).
За «Рому» забил Генрих Мхитарян, еще один мяч стал автоголом в исполнении Стефано Денсвила.
Римляне доигрывали матч в меньшинстве после удаления Браана Кристанте.
Команда Паулу Фонсеки занимает пятое место в таблице Серии А, оставшись с 39 очками после 22 игр. «Болонья» поднялась на шестую позицию (33).
15 февраля «Рома» в гостях сыграет с «Аталантой». В тот же день «Болонья» дома примет «Дженоа».
Серия А. 23-й тур
«Рома» — «Болонья» — 2:3 (1:2)
Голы: Орсолини, 16 (0:1). Денсвил, 22 — в свои ворота (1:1). Барроу, 26 (1:2). Барроу, 51 (1:3). Мхитарян, 72 (2:3)«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Сантон (Бруну Перес, 61), Смоллинг, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Джеко, Перотти, Дженгиз Юндер (Перес, 57)«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 73), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 83), Барроу (Ювара, 86)Предупреждения: Сванберг, 38. Схаутен, 55. Сантон, 59. Бани, 59. Бруну Перес, 85. Скорупски, 88Удаление: Кристанте, 80