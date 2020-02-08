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    АПЛ. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сразится с «МЮ»

    Обзор матчей 26 тура АПЛ

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    С 8 по 17 февраля пройдут матчи 26 тура английской Премьер-лиги. Самым ожидаемым является противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 3:1

    В матче 26-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас».

    Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Автором первого гола стал полузащитник «Эвертона» Бернард, отличившийся на 18-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счет. Спустя семь минут форвард Ришарлисон вывел «ирисок» вперед.

    В конце матча еще один мяч в ворота «орлов» отправил нападающий Доминик Калверт-Льюин.

    Беспроигрышная серия ливерпульского клуба в чемпионате Англии достигла пяти матчей. В предыдущих турах подопечные Карло Анчелотти одержали две победы и дважды сыграли вничью. Команда из Лондона потерпела третье поражение кряду.

    «Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.

    АПЛ. 26-й тур
    «Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 3:1
    Голы: Бернард, 18, Ришарлисон, 58, Калверт-Льюин, 88 — Бентеке, 51«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, Кин, Динь, Уолкотт (Сидибе, 26), Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 86), Бернард (Дэвис, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Куяте, 79), Томкинс (Данн, 61), Кэхилл, ван Аанхолт, Миливоевич, Айю, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, БентекеПредупреждение: Маккарти

    «Брайтон» — «Уотфорд»

    8 февраля, 20:30 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»

    9 февраля, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

    9 февраля, 19:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»

    14 февраля, 23:00 мск

    «Саутгемптон» — «Бернли»

    15 февраля, 15:30 мск

    «Норвич» — «Ливерпуль»

    15 февраля, 20:30 мск

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

    16 февраля, 17:00 мск

    «Арсенал» — «Ньюкасл»

    16 февраля, 19:30 мск

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    17 февраля, 23:00 мск

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