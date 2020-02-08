АПЛ. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сразится с «МЮ»

«Эвертон» — «Кристал Пэлас» 3:1
В матче 26-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас».
Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Эвертона» Бернард, отличившийся на 18-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счет. Спустя семь минут форвард Ришарлисон вывел «ирисок» вперед.
В конце матча еще один мяч в ворота «орлов» отправил нападающий Доминик Калверт-Льюин.
Беспроигрышная серия ливерпульского клуба в чемпионате Англии достигла пяти матчей. В предыдущих турах подопечные Карло Анчелотти одержали две победы и дважды сыграли вничью. Команда из Лондона потерпела третье поражение кряду.
«Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.
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