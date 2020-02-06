Флик: Комплимент «Хоффенхайму», который показал очень хорошую игру

Главный тренерпрокомментировал поединок 1/8 финала Кубка Германии с(4:3).

«В кубке в итоге самое главное — это выход в следующий раунд. Я очень доволен первым таймом. Хотя мы и пропустили первыми, мы быстро смогли сравнять счет и затем практически не давали сопернику вернуться в игру. Однако то, как мы отрезками играли во втором тайме, было не очень хорошо.

Начиная с 55-й минуты, было заметно, что команда немного сбавила. У нас больше не было той интенсивности, которая нужна нашей игре. У нас больше не получалось хорошо прессинговать. Так "Хоффенхайм" смог лучше реализовывать свои качества, а мы, в свою очередь, позволили им слишком много. Комплимент "Хоффенхайму", который показал очень хорошую игру. По итогу мы добились поставленной цели. Все остальное мы проанализируем и обсудим», — цитирует Флика пресс-служба клуба.

Соперник «Баварии» по четвертьфиналу будет определен позднее/ 0