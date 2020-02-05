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    Семин объяснил замену вратаря перед серией пенальти со «Спартаком»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1, по пенальти — 4:2) на Кубке Париматч Премьер, а также рассказал о состоянии отдельных игроков команды.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Почему выставил Никиту Медведева на серию пенальти? Конечно, это была реакция на проигрыш Антона Коченкова в прошлой серии.

    Никита был посвежее, а Антон не очень уверенно действовал в прошлый раз. Гилерме? Все должно нормально быть. Возможно, проведет тайм в следующем матче.

    Потери в команде большие, но это часть футбола. Мы должны эти потери компенсировать за счет чего-то другого.

    Центральный нападающий? Будем Жемалетдинова пробовать. Я думаю, он сможет сыграть.

    Будем и другие варианты какие-то искать. Еще у нас есть три игры в рамках подготовительного этапа, а дальше посмотрим.

    Травма Антона Миранчука? Более-менее ситуация нормальная. Он получил ушиб именно в том месте, где у него был перелом. Травма очень болезненная, но вторичного перелома нет.

    Турнир Кубок Париматч Премьер мне нравится, он хорошо организован. Все команды тренируются в самое удобное время.

    У нас много времени для тренировочной работы есть. И еще есть серьезные товарищеские матчи. Все идеально», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».

    «Спартак» набрал на Кубке Париматч Премьер четыре очка, в активе «Локомотива» три очка. 0

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