Семин объяснил замену вратаря перед серией пенальти со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги матча со(1:1, по пенальти — 4:2) на Кубке Париматч Премьер, а также рассказал о состоянии отдельных игроков команды.

«Почему выставил Никиту Медведева на серию пенальти? Конечно, это была реакция на проигрыш Антона Коченкова в прошлой серии.

Никита был посвежее, а Антон не очень уверенно действовал в прошлый раз. Гилерме? Все должно нормально быть. Возможно, проведет тайм в следующем матче.

Потери в команде большие, но это часть футбола. Мы должны эти потери компенсировать за счет чего-то другого.

Центральный нападающий? Будем Жемалетдинова пробовать. Я думаю, он сможет сыграть.

Будем и другие варианты какие-то искать. Еще у нас есть три игры в рамках подготовительного этапа, а дальше посмотрим.

Травма Антона Миранчука? Более-менее ситуация нормальная. Он получил ушиб именно в том месте, где у него был перелом. Травма очень болезненная, но вторичного перелома нет.

Турнир Кубок Париматч Премьер мне нравится, он хорошо организован. Все команды тренируются в самое удобное время.

У нас много времени для тренировочной работы есть. И еще есть серьезные товарищеские матчи. Все идеально», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» набрал на Кубке Париматч Премьер четыре очка, в активе «Локомотива» три очка. 0