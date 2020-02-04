Инсинье: «Наполи» еще очень многое предстоит сделать

Нападающийпрокомментировал победу над(4:2) в матче 22-го тура Серии А.

«Мы со всей серьезностью подходим к работе. Эта победа стала возможной благодаря игре всей команды, потому что игроки, которые вышли со скамейки, изменили ход игры и привнесли правильный дух.

Теперь, когда игроки возвращаются после травм, нам станет легче. К каждому матчу мы должны подходить с храбростью нашего тренера и играть на победу.

Мы одержали три победы подряд, но нам еще очень многое предстоит сделать, мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Инсинье портал Football Italia.

«Наполи» поднялся на десятое место в таблице Серии А. «Сампдория» находится на 16-й строчке. 0