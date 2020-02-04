ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фати стал героем матча «Барселоны»Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»
  • 01:55
    • Аспас: Смолов — классный форвард с отличной техникой
  • 23:36
    • «Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга»
  • 22:23
    • Рангник может летом возглавить «Милан»
  • 22:18
    • «Ак Барс» разгромил «Витязь»
  • 21:58
    • «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Инсинье: «Наполи» еще очень многое предстоит сделать

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:2) в матче 22-го тура Серии А.

    Лоренцо Инсинье
    Лоренцо Инсинье

    «Мы со всей серьезностью подходим к работе. Эта победа стала возможной благодаря игре всей команды, потому что игроки, которые вышли со скамейки, изменили ход игры и привнесли правильный дух.

    Теперь, когда игроки возвращаются после травм, нам станет легче. К каждому матчу мы должны подходить с храбростью нашего тренера и играть на победу.

    Мы одержали три победы подряд, но нам еще очень многое предстоит сделать, мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Инсинье портал Football Italia.

    «Наполи» поднялся на десятое место в таблице Серии А. «Сампдория» находится на 16-й строчке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • Вчера в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Партизан» — «Ростов»
  • 2.00
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потерпит ли «Ростов» второе поражение в Катаре?
  • «Партизан» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справятся ли дублеры «Ливерпуля» со «Шрусберри» со второй попытки?
  • «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Чем запомнится игра «Айнтрахта» и «Лейпцига» в Кубке?
  • «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» Хоккей НХЛ. Шайба Бучневича, передачи Дадонова и ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля 07:330
  • 07:53
    • «Майами» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» выиграл второй матч подряд
  • 09:27
    • «Клипперс» обыграли «Сан-Антонио», «Миннесота» продлила серию поражений
  • 09:11
    • Инсинье: «Наполи» еще очень многое предстоит сделать
    Обамеянг не использовал свой момент Футбол «Арсенал» превратился в середняка АПЛРеакция прессы на матч «Бернли» — «Арсенал» 02/02/2020 в 21:560
  • Экспресс дня

  • ПСЖ снова победит?
  • 2.29
    •
  • 08:56
    • Фернандиньо: «Манчестер Сити» не может продолжать так играть
  • 08:40
    • Джикия: «Спартак» сделает ставку на Кубок России
  • 08:25
    • «Ливерпуль» хочет летом купить Санчо
    Родриго Футбол «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?Каталонцы провалили работу на трансферном рынке 02/02/2020 в 21:080
  • 08:09
    • Мората рискует пропустить матчи против «Ливерпуля» в ЛЧ
  • 07:03
    • Неймар пропустит матч с «Нантом»
  • 22:59
    • Мората может пропустить игру с «Ливерпулем» из-за травмы
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Фортуна Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.00
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие