«Удинезе» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Нерадзурри» вышли вперед на 64-й минуте, когда Николо Барелла сделал заброс в штрафную площадь на Ромелу Лукаку, бельгиец принял мяч, а затем точно пробил из-под защитника с острого угла.

Еще через семь минут Лукаку снял все вопросы о победителей, реализовав пенальти.

Для миланцев эта победа стала первой после трех подряд ничьих в чемпионате Италии.

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает второе место (51 очко), а «Удинезе» — 15-е (24 очка). 0