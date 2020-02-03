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    «Торино» уволил главного тренера

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    «Торино» уволил главного тренера Вальтера Маццари, сообщает Sky Sports.

    Вальтер Маццари
    Вальтер Маццари

    Туринская команда проиграла четыре последних матча. 25 января «быки» потерпели разгромное поражение от «Аталанты» (0:7), после чего президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что не уволит Маццари. Далее «бордовые» проиграли «Милану» в Кубке Италии (2:4) и «Лечче» в Серии А (0:4).

    Сменит Маццари на посту тренера Морено Лонго. Бывший игрок «Торино», ранее он также тренировал молодежные составы туринцев. Последним клубом Лонго был «Фрозиноне».

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