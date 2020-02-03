«Торино» уволил главного тренера

уволил главного тренера, сообщает Sky Sports.

Туринская команда проиграла четыре последних матча. 25 января «быки» потерпели разгромное поражение от «Аталанты» (0:7), после чего президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что не уволит Маццари. Далее «бордовые» проиграли «Милану» в Кубке Италии (2:4) и «Лечче» в Серии А (0:4).

Сменит Маццари на посту тренера Морено Лонго. Бывший игрок «Торино», ранее он также тренировал молодежные составы туринцев. Последним клубом Лонго был «Фрозиноне».

«Торино» идет на 12-м месте Серии А, набрав после 22 туров 27 очков. Следующий матч туринцы проведут 8 февраля против «Сампдории». 0