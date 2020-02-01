ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и Бучневича
  • 11:07
    • Спортивным директором «Динамо» стал бывший ассистент Клоппа
  • 09:20
    • Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года
  • 09:03
    • Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
  • 01:51
    • «МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»
  • 23:42
    • «Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ
    Все новости спорта

    Уткин — о Кокорине: Все началось со звонка Миллеру

    Футбол Между тем Трансферы Футбол России Зенит Сочи
    Известный блогер Василий Уткин рассказал, с чего началась история нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который был сослан в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно; Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

    В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы "Газпрома" и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5.

    Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России — это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное — 5% вероятности», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол
  • Вчера в 13:58
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.90
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Спартак» с «Ростовом» за домашний разгром?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Реал» продлить черную полосу «Атлетико»?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Как сыграют друг с другом две забивные команды?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Доминик Тим Теннис Australian Open. Тим вышел в финал, триумф Младенович и Бабош31 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел второй полуфинал в мужском одиночном разряде, а также состоялся финал в женском парном разряде Вчера в 15:390
  • 11:23
    • Уткин — о Кокорине: Все началось со звонка Миллеру
  • 09:50
    • «Лейкерс» проиграли «Портленду» в первом матче после гибели Коби Брайанта
  • 08:07
    • «Торонто» выиграл десятую игру подряд, «Денвер» прервал победную серию «Милуоки»
    Кике Сетьен Футбол Каталонское обновление. Три трансфера для СетьенаТри потенциальных трансфера «Барселоны», которые могут дать старт эпохе Сетьена 30/01/2020 в 22:200
  • Экспресс дня

  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?
  • 2.93
    •
  • 11:55
    • «Милан» досрочно вернул Лаксальта из аренды
  • 11:39
    • Сульшер: Фернандеш по стилю игры больше похож на Скоулза, чем на Роналду
  • 09:34
    • «Олимпиакос» арендовал форварда «Сельты»
    Ковальчук помог «Монреалю» победить Хоккей НХЛ. Два очка Гусева, гол КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 09:150
  • 07:49
    • Стала известна сумма выкупа Смолова
  • 07:35
    • «Герта» — лидер по тратам в зимнее трансферное окно
  • 07:19
    • «Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Кенин — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие