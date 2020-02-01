«Мальорка» — «Вальядолид»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
rcdmallorca.es
Встреча, которая прошла на стадионе «Иберостар», завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 56-й минуте забил Энес Унал.
Примера. 22-й тур
«Мальорка» — «Вальядолид» — 0:1 (0:0)
Гол: Энес Унал, 56«Мальорка»: Рейна, Райльо (Кампос, 49), Вальент, Агбеньеню, Састре (Посо, 70), Севилья, Родригес (Кубо, 59), Баба, Джуниор, Будимир, Кучо Эрнандес«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Мичел, Алькарас, Оскар Плано (Рубио, 87), Энес Унал (Сан Эметерио, 90), Гвардьола, Вилья (Эрвиас, 72)Предупреждения: Будимир, 17. Родригес, 25. Рейна, 29. Вилья, 66. Кучо Эрнандес, 67
В турнирной таблице Примеры «Мальорка» занимает 17-е место (18 очков), а «Вальядолид» — 14-е (25 очков). 0