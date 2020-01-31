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    Форвард «Ювентуса» близок к трансферу в Бельгию

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    Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца намерен покинуть туринский клуб до закрытия трансферного окна.

    Марко Пьяца
    Марко Пьяца

    На 24-летнего хорвата претендует «Андерлехт», сообщает в Twitter журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

    Игрок сборной Хорватии пройдет в Бельгии медосмотр и подпишет личный контракт. Это будет аренда без права выкупа, но с возможностью продления еще на год.

    Пьяца был куплен «Ювентусом» в июле 2016 года у загребского «Динамо» за 23 миллиона евро. Впоследствии туринцы отдавали хорвата, которого мучили различные травмы, в аренду «Шальке» и «Фиорентине».

    В текущем сезоне Пьяца, восстановившись после очередной травмы колена, сыграл за «Юве» всего 15 минут в кубковом поединке с «Удинезе» (4:0). 0

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