Форвард «Ювентуса» близок к трансферу в Бельгию

Нападающийнамерен покинуть туринский клуб до закрытия трансферного окна.

На 24-летнего хорвата претендует «Андерлехт», сообщает в Twitter журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Игрок сборной Хорватии пройдет в Бельгии медосмотр и подпишет личный контракт. Это будет аренда без права выкупа, но с возможностью продления еще на год.

Пьяца был куплен «Ювентусом» в июле 2016 года у загребского «Динамо» за 23 миллиона евро. Впоследствии туринцы отдавали хорвата, которого мучили различные травмы, в аренду «Шальке» и «Фиорентине».

В текущем сезоне Пьяца, восстановившись после очередной травмы колена, сыграл за «Юве» всего 15 минут в кубковом поединке с «Удинезе» (4:0). 0