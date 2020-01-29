Руни забил дебютный гол за «Дерби Каунти»

проигралсо счетом 2:3 в матче 29-го тура Чемпионшипа.

Счет в этой игре на 63-й минуте открыл нападающий Уэйн Руни. Для 34-летнего футболиста этот гол стал дебютным в составе «баранов».

Руни присоединился к английскому клубу в январе 2020 года, заключив контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления еще на один год. При этом форвард исполняет роль играющего тренера.

После 29 туров «Дерби Каунти» с 37 очками занимает 16 место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Лутон Таун» в свою очередь остался на последнем месте (24 очка).

0