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    Руни забил дебютный гол за «Дерби Каунти»

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Дерби
    «Дерби Каунти» проиграл «Лутон Таун» со счетом 2:3 в матче 29-го тура Чемпионшипа.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    Счет в этой игре на 63-й минуте открыл нападающий Уэйн Руни. Для 34-летнего футболиста этот гол стал дебютным в составе «баранов».

    Руни присоединился к английскому клубу в январе 2020 года, заключив контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления еще на один год. При этом форвард исполняет роль играющего тренера.

    После 29 туров «Дерби Каунти» с 37 очками занимает 16 место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Лутон Таун» в свою очередь остался на последнем месте (24 очка).

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