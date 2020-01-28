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    Кокорин намерен изучить контракт перед принятием решения о будущем

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что поедет на сборы с «Зенитом-2».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Единственное, что могу сказать — я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить.

    Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», — цитирует Кокорина ТАСС.

    Также форвард ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность смены клуба по истечении срока контракта летом 2020 года.

  • Кокорин: На основные сборы с «Зенитом» не еду
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    • «Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», — сказал Кокорин. 0

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