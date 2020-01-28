Кокорин намерен изучить контракт перед принятием решения о будущем

Нападающий «Зенита»подтвердил, что поедет на сборы с «Зенитом-2».

«Единственное, что могу сказать — я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить.

Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», — цитирует Кокорина ТАСС.

Также форвард ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность смены клуба по истечении срока контракта летом 2020 года.

«Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», — сказал Кокорин. 0