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    Кокорин: На основные сборы с «Зенитом» не еду

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не продолжит карьеру в основной команде.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Единственное, что я могу сказать, — на основные сборы с "Зенитом" я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

    Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. 0

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