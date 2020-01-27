Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить «Ньюкасл»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии намерен приобрести английский футбольный клуб, сообщает BBC.

Нынешний хозяин Майк Эшли владеет клубом уже 13 лет и сообщил о готовности продать клуб за приемлемую цену.

По информации источника, стоимость сделки оценивается в 400 миллионов евро. В случае успешного завершения переговоров Суверенный фонд Саудовской Аравии получит 80 процентов акций клуба, то есть завладеет контрольным пакетом.

В таком случае новые владельцы могут инвестировать в состав «сорок» 200 миллионов фунтов, а также назначат президентом свое доверенное лицо и начнут проект по реконструкции тренировочной базы. 0