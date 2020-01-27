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    Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить «Ньюкасл»

    Футбол Между тем Футбол Англии Ньюкасл
    Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии намерен приобрести английский футбольный клуб «Ньюкасл», сообщает BBC.

    Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить «Ньюкасл»
    Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить «Ньюкасл»

    Нынешний хозяин Майк Эшли владеет клубом уже 13 лет и сообщил о готовности продать клуб за приемлемую цену.

    По информации источника, стоимость сделки оценивается в 400 миллионов евро. В случае успешного завершения переговоров Суверенный фонд Саудовской Аравии получит 80 процентов акций клуба, то есть завладеет контрольным пакетом.

    В таком случае новые владельцы могут инвестировать в состав «сорок» 200 миллионов фунтов, а также назначат президентом свое доверенное лицо и начнут проект по реконструкции тренировочной базы. 0

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