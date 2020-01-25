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    Моуринью: Нам не нужен еще один матч, но мы не ищем легких путей

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм Саутгемптон
    Жозе Моуринью дал послематчевое интервью, в котором высказал свое мнение о ничье в поединке 1/16 Кубка Англии с «Саутгемптоном» (1:1).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «"Саутгемптон" — хорошая команда. Они играли дома, оказывали давление в последние минуты и забили. Но мы выжили.

    Наши фантастические болельщики, которые приехали сюда сегодня, плюс еще 50 тысяч, которые пойдут на домашний матч, будут рады еще одному матчу. Мы не ищем легких путей!
    Мы работаем. Нам не нужен еще один матч, но он будет, так что нам нужно все исправить. Таково положение дел. Лучше сыграть вничью, чем вылететь.

    И мы, и они предпочли бы сыграть еще один матч, нежели вылететь. Желание выиграть кубок есть у всех. Думаю, в следующем раунде будет множество команд из Премьер-лиги», — цитирует португальца BBC Sport. 0

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