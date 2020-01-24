СМИ: «Интер» согласовал трансфер Эриксена

договорился со переходе полузащитникав январе.

Миланский клуб заплатит за 27-летнего датчанина 20 миллионов евро, включая бонусы, информирует журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что 27-летний датский хавбек согласовал контракт с «черно-синими» до 2024 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Кристиан выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, когда перешел в лондонский клуб из «Аякса». В текущем сезоне 27-летний датчанин провел за «шпор» 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. 0