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    СМИ: «Интер» согласовал трансфер Эриксена

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    «Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе полузащитника Кристиана Эриксена в январе.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Миланский клуб заплатит за 27-летнего датчанина 20 миллионов евро, включая бонусы, информирует журналист Николо Скира.

    Ранее сообщалось, что 27-летний датский хавбек согласовал контракт с «черно-синими» до 2024 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

    Кристиан выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, когда перешел в лондонский клуб из «Аякса». В текущем сезоне 27-летний датчанин провел за «шпор» 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. 0

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