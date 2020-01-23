Роналду забил в 15-м турнире за карьеру

Отличившись результативным ударом в матче 1/4 финала, форвардзабил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых он играл, передает Opta.

Единственными турнирами, в которых 34-летнему нападающему не получилось забить, являются Суперкубок Англии и Кубок УЕФА.

Интересно, что гол в ворота «Ромы» стал для португальца 7-м в текущем году в 4 матчах. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На счету форварда 19 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее нападающий выступал также за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». 0