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    Роналду забил в 15-м турнире за карьеру

    Футбол Ювентус Футбол Италии Кубок Италии
    Отличившись результативным ударом в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой», форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в 15-м из 17 клубных турниров, в которых он играл, передает Opta.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Единственными турнирами, в которых 34-летнему нападающему не получилось забить, являются Суперкубок Англии и Кубок УЕФА.

    Интересно, что гол в ворота «Ромы» стал для португальца 7-м в текущем году в 4 матчах. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На счету форварда 19 забитых мячей и 3 результативные передачи.

    Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее нападающий выступал также за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». 0

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