«Валенсия» крупно проиграла «Мальорке»

Игроки «Мальорки»
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Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 4:1.
В составе победителей дубль на счету Анте Будимира, еще по голу провели Антонио Райльо и Дани Родригес. У гостей голом престижа отличился Ферран Торрес.
С 51-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве после удаления Дани Парехо. К тому моменту «летучие мыши» уже проигрывали 0:3.
Россиянин Денис Черышев был заменен на 44-й минуте игры.
После этой победы «Мальорка» набрала 18 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. У «Валенсии» — 31 очко и седьмая позиция.
Примера, 20-й тур
«Мальорка» — «Валенсия» — 4:1 (3:0)
Голы: Райльо, 7 (1:0). Будимир, 22 (2:0). Будимир, 41 (3:0). Родригес, 79 (4:0). Торрес, 82 (4:1)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Фебас, 69), Родригес, Баба, Джуниор (Кубо, 81), Будимир, Кучо Эрнандес (Посо, 64)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен, Солер, Гамейро (Ли Кан Ин, 61), Черышев (Торрес, 44), ГомесПредупреждения: Парехо, 6. Коклен, 12. Райльо, 38. Севилья, 55. Рейна, 60. Кубо, 81. Торрес, 87Удаление: Парехо, 51