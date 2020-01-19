«Валенсия» крупно проиграла «Мальорке»

В рамках 20-го тура испанской Примерыпринимала

Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В составе победителей дубль на счету Анте Будимира, еще по голу провели Антонио Райльо и Дани Родригес. У гостей голом престижа отличился Ферран Торрес.

С 51-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве после удаления Дани Парехо. К тому моменту «летучие мыши» уже проигрывали 0:3.

Россиянин Денис Черышев был заменен на 44-й минуте игры.

После этой победы «Мальорка» набрала 18 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. У «Валенсии» — 31 очко и седьмая позиция.