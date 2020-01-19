ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор МакгрегорУничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора
  • 16:33
    • «Милан» вырвал победу в матче с «Удинезе»
  • 16:16
    • Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
  • 16:01
    • «Валенсия» крупно проиграла «Мальорке»
  • 15:28
    • Отец Хабиба — о реванше с Конором: Дайте нам 100 миллионов
  • 12:41
    • Президент «Наполи» разочаровался в Гаттузо
    Все новости спорта

    «Валенсия» крупно проиграла «Мальорке»

    Футбол Примера Футбол Испании Валенсия Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В рамках 20-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Валенсию».

    Игроки «Мальорки»
    Игроки «Мальорки»

    Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 4:1.

    В составе победителей дубль на счету Анте Будимира, еще по голу провели Антонио Райльо и Дани Родригес. У гостей голом престижа отличился Ферран Торрес.

    С 51-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве после удаления Дани Парехо. К тому моменту «летучие мыши» уже проигрывали 0:3.

    Россиянин Денис Черышев был заменен на 44-й минуте игры.

    После этой победы «Мальорка» набрала 18 очков и занимает 17-е место в таблице Примеры. У «Валенсии» — 31 очко и седьмая позиция.

    Примера, 20-й тур
    «Мальорка» — «Валенсия» — 4:1 (3:0)
    Голы: Райльо, 7 (1:0). Будимир, 22 (2:0). Будимир, 41 (3:0). Родригес, 79 (4:0). Торрес, 82 (4:1)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Фебас, 69), Родригес, Баба, Джуниор (Кубо, 81), Будимир, Кучо Эрнандес (Посо, 64)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен, Солер, Гамейро (Ли Кан Ин, 61), Черышев (Торрес, 44), ГомесПредупреждения: Парехо, 6. Коклен, 12. Райльо, 38. Севилья, 55. Рейна, 60. Кубо, 81. Торрес, 87Удаление: Парехо, 51
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?
  • 15/01/2020 в 15:40
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад»
  • 1.69
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли Сульшеру вновь отнять очки у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Как сложится дебют Сетьена во главе «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Макгрегор будет восстанавливать репутацию в UFC
  • Макгрегор — Серроне. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хосеп Гвардиола Футбол Галстук для Гвардиолы. Глупые ошибки убили чемпионские амбиции «Ман Сити»Реакция спортивных СМИ на упущенную «Манчестер Сити» победу Вчера в 23:290
  • 15:44
    • ПСЖ готовит предложение для Гвардиолы — СМИ
  • 15:13
    • Экхофф выиграла гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге
  • 14:56
    • Павличенко и Репилов взяли медали на ЧЕ по санному спорту
    «Тоттенхэм» не может выиграть уже четыре матча Футбол «Тоттенхэм» не соответствует уровню топ-4 АПЛРеакция прессы на матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм» Вчера в 22:340
  • Экспресс дня

  • «Аталанта» продолжит погоню за лидирующей тройкой
  • 4.93
    •
  • 14:43
    • Рашфорд пропустит матч с «Ливерпулем»
  • 14:28
    • Горячкина уступила Вэньцзюнь в девятой партии
  • 14:13
    • Непряева стала второй в гонке преследования на Кубке мира
    Лионель Месси Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Севильи», «Атлетико» уступил «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»Обзор матчей 20 тура Примеры 16:100
  • 09:12
    • Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
  • 08:10
    • «Лейкерс» выиграли у «Хьюстона», «Милуоки» расправился с «Бруклином»
  • 12:57
    • Белозеров объяснил ситуацию с невключением Малышко в состав сборной России
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брешиа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Конзоля Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Падерборн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие